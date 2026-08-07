В Свердловской области пять человек погибли в ДТП

В Белоярском районе Свердловской области столкнулись две машины – пятеро погибли В Свердловской области пять человек погибли в ДТП

Москва7 авг Вести.В Свердловской области на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась на 10 километре трассы в Белоярском районе в пятницу, 7 августа.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с пятью погибшими в Белоярском районе. Дорожный инцидент произошел 7 августа 2026 года на 10 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень (обход Белоярского) говорится в публикации

Водитель за рулем Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos. Водитель Renault скончался от полученных травм. Chevrolet вспыхнул – в огне погибли четыре человека. Их личности устанавливаются.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и следователи. Назначено расследование по факту случившегося.