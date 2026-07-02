ГАИ: виновный в гибели 4 человек водитель в Свердловской области был нетрезв

Смертельное ДТП в Свердловской области произошло по вине нетрезвого водителя ГАИ: виновный в гибели 4 человек водитель в Свердловской области был нетрезв

Москва2 июл Вести.Водитель иномарки, по вине которого проихошло смертельное ДТП, где погибли четыре человека, был нетрезвым за рулем, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

Ранее сообщалось, что водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-2110 погибли на месте.

Предварительно установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения отмечается в сообщении

Результат освидетельствования показал превышение допустимой нормы паров этилового спирта.

На месте аварии работают полицейские.