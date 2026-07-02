Москва2 июлВести.Водитель иномарки, по вине которого проихошло смертельное ДТП, где погибли четыре человека, был нетрезвым за рулем, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Свердловской области.
Ранее сообщалось, что водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-2110 погибли на месте.
Предварительно установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьяненияотмечается в сообщении
Результат освидетельствования показал превышение допустимой нормы паров этилового спирта.
На месте аварии работают полицейские.