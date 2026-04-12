Москва12 апр Вести.В Екатеринбурге произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погибла водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает ГАИ Свердловской области.

Инцидент произошел после того, как 24-летний водитель Lexus врезался в ехавшую перед ним Toyota. Первый автомобиль выбросило на встречную полосу, где в него врезался BMW.

Водитель с признаками опьянения, спровоцировавший накануне смертельное ДТП в Екатеринбурге, задержан и помещен в изолятор сказано в канале ведомства в MAX

За рулем машины немецкого производства находилась женщина и 1,5-годовалый ребенок. Она после госпитализации скончалась от полученных травм, ребенок в коме.

Также за медицинской помощью обратились четверо пострадавших. После медицинского осмотра они были отпущены домой.

Водитель Lexus ранее 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил ПДД. Он задержан и помещен в ИВС. От медицинского освидетельствования он отказался.