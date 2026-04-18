В Екатеринбурге после ДТП возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении Дело об убийстве и покушении возбуждено в Екатеринбурге после резонансного ДТП

Москва18 апр Вести.В Екатеринбурге Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений после ДТП, в котором погибла женщина и получил травмы ее 1,5-годовалый ребенок. Об этом сообщает свердловский региональный главк ведомства.

Авария произошла 11 апреля в районе проспекта Космонавтов после того, как 24-летний водитель Lexus врезался в ехавшую перед ним Toyota. Первый автомобиль выбросило на встречную полосу, где в него врезался BMW. Водитель с признаками опьянения, спровоцировавший смертельное ДТП, был задержан и помещен в изолятор. Женщина водитель BMW после госпитализации скончалась от полученных травм, ее ребенок был в коме.

Решение о возбуждении уголовного дела принято после изучения записей видеокамер. Характер объективных действий водителя автомобиля непосредственно до и в момент происшествия (резкий и внезапный выезд на встречную полосу на высокой скорости в окружении большого потока движущихся автомобилей), а также поведение подозреваемого после случившегося (неоказание помощи пострадавшим и попытка скрыться) указывают на агрессивный характер управления транспортным средством, который в сложившейся дорожной ситуации создавал опасность для неопределенного круга лиц поясняется в канале свердловского главка СК

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.