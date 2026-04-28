Москва28 апрВести.В Тындинском муниципальном округе в отношении 44-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека, ребенок получил тяжелые травмы, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.
По версии следствия, 25 апреля 2026 года ночью нетрезвая подозреваемая на иномарке в районе дома №1 на улице Привокзальной выехала на встречную полосу и столкнулась с отечественной легковушкой.
В результате ДТП водитель и пассажир второго автомобиля скончались на месте, несовершеннолетний пассажир получил тяжкий вред здоровьюотмечается в сообщении
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.