СК Амурской области: возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими

Два человека погибли, ребенок получил тяжелые травмы в ДТП в Амурской области СК Амурской области: возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими

Москва28 апр Вести.В Тындинском муниципальном округе в отношении 44-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека, ребенок получил тяжелые травмы, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.

По версии следствия, 25 апреля 2026 года ночью нетрезвая подозреваемая на иномарке в районе дома №1 на улице Привокзальной выехала на встречную полосу и столкнулась с отечественной легковушкой.

В результате ДТП водитель и пассажир второго автомобиля скончались на месте, несовершеннолетний пассажир получил тяжкий вред здоровью отмечается в сообщении

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.