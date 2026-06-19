В Амурской области возбудили дело по факту смертельного ДТП с участием ребенка Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Амурской области

Москва19 июн Вести.В Амурской области возбудили уголовное дело против 22‑летнего парня из Октябрьского муниципального округа.

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Октябрьского муниципального округа Амурской области. Его обвиняют в том, что устроил смертельное ДТП в результате которого погиб ребенок. При этом водитель был пьян и не имел прав на вождение. Об этом сообщает Следственный комитет Амурской области.

Вечером, 18 июня 2026 года, мужчина сел за руль легкового автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. При этом ехал он быстро и в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

В машине находилась маленькая девочка, которая получила травмы, ее увезли в больницу, где ребенок и скончался. Еще двое мальчиков, ехавших на той же машине, тоже пострадали — сейчас врачи выясняют, серьезность повреждений.

Следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначаются судебные экспертизы.