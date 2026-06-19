Москва19 июнВести.В Амурской области возбудили уголовное дело против 22‑летнего парня из Октябрьского муниципального округа.
Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Октябрьского муниципального округа Амурской области. Его обвиняют в том, что устроил смертельное ДТП в результате которого погиб ребенок. При этом водитель был пьян и не имел прав на вождение. Об этом сообщает Следственный комитет Амурской области.
Вечером, 18 июня 2026 года, мужчина сел за руль легкового автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. При этом ехал он быстро и в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.
В машине находилась маленькая девочка, которая получила травмы, ее увезли в больницу, где ребенок и скончался. Еще двое мальчиков, ехавших на той же машине, тоже пострадали — сейчас врачи выясняют, серьезность повреждений.
Следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначаются судебные экспертизы.