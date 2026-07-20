Прокуратура контролирует расследование гибели подростка в ДТП на острове Попова

В Приморском крае в ДТП с нетрезвым водителем погибла 17-летняя пассажирка Прокуратура контролирует расследование гибели подростка в ДТП на острове Попова

Москва20 июл Вести.В Приморском крае в результат дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает региональная прокуратура. Авария произошла утром 18 июля на острове Попова.

По предварительным данным, водитель Suzuki Escudо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась.

Несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался уточнила пресс-служба ведомства в МАХ

Прокуратура контролирует расследование гибели подростка в ДТП.