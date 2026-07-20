Москва20 июлВести.В Приморском крае в результат дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает региональная прокуратура. Авария произошла утром 18 июля на острове Попова.
По предварительным данным, водитель Suzuki Escudо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась.
Несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончалсяуточнила пресс-служба ведомства в МАХ
Прокуратура контролирует расследование гибели подростка в ДТП.