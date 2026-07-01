Девочка-подросток утонула при опрокидывании лодки на реке Колва в Прикамье

Лодка с людьми перевернулась на реке Колва в Прикамье, погибла девочка-подросток Девочка-подросток утонула при опрокидывании лодки на реке Колва в Прикамье

Москва1 июл Вести.В Прикамье на реке Колва перевернулась лодка с людьми, в результате погибла девочка-подросток. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла ночью 30 июня, во вторник, в районе деревни Серегово Чердынского муниципального округа.

Девочка 2012 года рождения находилась совместно со знакомыми в лодке. При движении лодки… произошло ее опрокидывание. В результате пришествия девочка утонула. Тело малолетней обнаружено в реке 01 июля 2026 года службой спасения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следователи опрашивают свидетелей, также назначен ряд экспертиз. Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по результатам проверки.