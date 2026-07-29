Москва29 июлВести.В Пермском крае в акватории реки Чусовой перевернулась лодка, на борту которой находились три человека. Один из них пропал, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
ЧП произошло вечером 28 июля, во вторник, возле деревни Архиповские Бараки Чусовского района.
Опрокидывание маломерного судна в результате столкновения с каменистой преградой. На борту находились три человека, местонахождение одного из которых не установлено. Организованы поисково-спасательные мероприятияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Правоохранители проводят проверку в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.