Человек пропал при опрокидывании маломерного судна в Пермском крае

В Пермском крае лодка с людьми опрокинулась и затонула, один человек пропал Человек пропал при опрокидывании маломерного судна в Пермском крае

Москва29 июл Вести.В Пермском крае в акватории реки Чусовой перевернулась лодка, на борту которой находились три человека. Один из них пропал, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

ЧП произошло вечером 28 июля, во вторник, возле деревни Архиповские Бараки Чусовского района.

Опрокидывание маломерного судна в результате столкновения с каменистой преградой. На борту находились три человека, местонахождение одного из которых не установлено. Организованы поисково-спасательные мероприятия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители проводят проверку в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.