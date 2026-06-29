Москва29 июнВести.В Красноярском крае во время сплава по реке погиб 57-летний мужчина. Как сообщает ГСУ СК России по региону, его лодка перевернулась после того, как врезалась в дерево.
Трагедия произошла 28 июня, в воскресенье, в Курагинском округе. На борту находилась семейная пара.
Во время сплава поднялся сильный ветер, из-за чего лодку снесло, она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Супруге погибшего удалось удержаться за дерево, и она была спасена проплывающими мимо туристами. Мужчине не удалось выбраться из воды, он погибговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Организована доследственная проверка.