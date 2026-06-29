Мужчина погиб во время сплава по реке в Красноярском крае

Резиновая лодка перевернулась на реке в Красноярском крае, погиб один человек Мужчина погиб во время сплава по реке в Красноярском крае

Москва29 июн Вести.В Красноярском крае во время сплава по реке погиб 57-летний мужчина. Как сообщает ГСУ СК России по региону, его лодка перевернулась после того, как врезалась в дерево.

Трагедия произошла 28 июня, в воскресенье, в Курагинском округе. На борту находилась семейная пара.

Во время сплава поднялся сильный ветер, из-за чего лодку снесло, она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Супруге погибшего удалось удержаться за дерево, и она была спасена проплывающими мимо туристами. Мужчине не удалось выбраться из воды, он погиб говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Организована доследственная проверка.