Москва16 июнВести.В Волгоградской области в акватории Никитинского пруда перевернулась лодка, на борту которой находились три человека. Двоим удалось выбраться, тело третьего ищут водолазы. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба региона.
ЧП произошло 15 июня, в понедельник, на территории Кумылженского района.
Перевернулось частное плавательное средство с тремя мужчинами. Два человека спаслись. Один из находившихся в лодке граждан скрылся под водой и больше на поверхности не появилсяговорится на официальной странице службы во "ВКонтакте"
На месте работают специалисты. Утонувший – местный житель 1962 года рождения.