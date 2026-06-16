Лодка с тремя мужчинами перевернулась на пруду в Волгоградской области

Лодка с людьми перевернулась в Волгоградской области, один погиб Лодка с тремя мужчинами перевернулась на пруду в Волгоградской области

Москва16 июн Вести.В Волгоградской области в акватории Никитинского пруда перевернулась лодка, на борту которой находились три человека. Двоим удалось выбраться, тело третьего ищут водолазы. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба региона.

ЧП произошло 15 июня, в понедельник, на территории Кумылженского района.

Перевернулось частное плавательное средство с тремя мужчинами. Два человека спаслись. Один из находившихся в лодке граждан скрылся под водой и больше на поверхности не появился говорится на официальной странице службы во "ВКонтакте"

На месте работают специалисты. Утонувший – местный житель 1962 года рождения.