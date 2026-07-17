Москва17 июлВести.В Николаевском районе Волгоградской области утонул местный житель. Это произошло во время рыбалки, сообщает МЧС по региону.

Трагедия произошла 16 июля в акватории Волги вблизи поселка Рыбный.

Предварительно установлено, что 82-летний мужчина отправился на рыбалку и утонул

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Кроме того, также в четверг в регионе случилось еще одно происшествие на воде. В городе Волжский дети купались на надувных кругах в реке Ахтуба, их унесло течением.

Благодаря оперативному сообщению очевидцев всех удалось спасти.