Москва17 июлВести.В Николаевском районе Волгоградской области утонул местный житель. Это произошло во время рыбалки, сообщает МЧС по региону.
Трагедия произошла 16 июля в акватории Волги вблизи поселка Рыбный.
Предварительно установлено, что 82-летний мужчина отправился на рыбалку и утонулнаписано в канале министерства в MAX
Кроме того, также в четверг в регионе случилось еще одно происшествие на воде. В городе Волжский дети купались на надувных кругах в реке Ахтуба, их унесло течением.
Благодаря оперативному сообщению очевидцев всех удалось спасти.