Пенсионер из Волгоградской области утонул на рыбалке

В Волгоградской области 82-летний мужчина утонул во время рыбалки Пенсионер из Волгоградской области утонул на рыбалке

Москва17 июл Вести.В Николаевском районе Волгоградской области утонул местный житель. Это произошло во время рыбалки, сообщает МЧС по региону.

Трагедия произошла 16 июля в акватории Волги вблизи поселка Рыбный.

Предварительно установлено, что 82-летний мужчина отправился на рыбалку и утонул написано в канале министерства в MAX

Кроме того, также в четверг в регионе случилось еще одно происшествие на воде. В городе Волжский дети купались на надувных кругах в реке Ахтуба, их унесло течением.

Благодаря оперативному сообщению очевидцев всех удалось спасти.