На реке в Волгоградской области пропали четверо рыбаков, тело одного нашли

Четверо рыбаков пропали на реке в Волгоградской области, один из них погиб На реке в Волгоградской области пропали четверо рыбаков, тело одного нашли

Москва24 апр Вести.В Волгоградской области без вести пропали четверо рыбаков, тело одного из них найдено, сообщает ГУ МВД России по региону.

Мужчины в возрасте от 61 до 75 лет отправились на промысел в Светлоярском районе и перестали выходить на связь.

Ушли на рыбалку в район х. Громки... Около 12 часов дня на противоположном берегу Волги, в 2 км от места рыбалки, было обнаружено тело одного из мужчин говорится в сообщении

Поиски людей продолжаются, применяются беспилотники, задействованы специалисты службы спасения.

По данным Telegram-канала "112", лодка местных жителей могла затонуть во время шторма, который обрушился на район утром 24 апреля, в пятницу.