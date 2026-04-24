Москва24 апрВести.В Волгоградской области без вести пропали четверо рыбаков, тело одного из них найдено, сообщает ГУ МВД России по региону.
Мужчины в возрасте от 61 до 75 лет отправились на промысел в Светлоярском районе и перестали выходить на связь.
Ушли на рыбалку в район х. Громки... Около 12 часов дня на противоположном берегу Волги, в 2 км от места рыбалки, было обнаружено тело одного из мужчинговорится в сообщении
Поиски людей продолжаются, применяются беспилотники, задействованы специалисты службы спасения.
По данным Telegram-канала "112", лодка местных жителей могла затонуть во время шторма, который обрушился на район утром 24 апреля, в пятницу.