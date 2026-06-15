Тело одного из четырех рыбаков обнаружено в реке Надым в ЯНАО

Тело одного из четырех рыбаков обнаружено в реке Надым Тело одного из четырех рыбаков обнаружено в реке Надым в ЯНАО

Москва15 июн Вести.Тело одного из четырех рыбаков обнаружено в реке Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, в ночь с 9 на 10 июня четверо мужчин выехали на рыбалку по реке Надым, после чего перестали выходить на связь.

[15 июня] в 13 км от села Ныда обнаружена перевернутая лодка и тело одного из мужчин, 1992 года рождения. Поиски троих местных жителей продолжается говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.