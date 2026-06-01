Москва1 июнВести.В Ямало-Ненецком автономном округе трое мужчин отправились на моторной лодке в сторону озера Вардроперский Сор и пропали. Тело одного из них нашли в девяти километрах от села Сюнай. Об этом сообщает СУ СК России по ЯНАО.
ЧП произошло 30 мая, в субботу.
На моторной лодке направились из села Яр-Сале в сторону озера Вардроперский Сор. Спустя время мужчины перестали выходить на связь, а позже тело одного из них обнаружили в водоеме... Поиски двух других жителей продолжаютсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следственные органы устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту организована проверка.