В Югре найдены тела двух человек после аварии с моторной лодкой

На реке Обь в ХМАО нашли тела двух человек, пропавших после аварии с лодкой В Югре найдены тела двух человек после аварии с моторной лодкой

Москва5 июн Вести.В реке Обь в ХМАО-Югре в ходе поисково-спасательных работ найдены тела двух человек. Об этом сообщило Центральное МСУТ СК России.

В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела двух мужчин 37 и 39 лет. Поиски еще одного человека продолжаются говорится в сообщении

5 июня в Октябрьском районе перевернулось маломерное судно "Салют-480", на борту которого находилось восемь человек. Три человека погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.