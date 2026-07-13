Тело четвертого утонувшего на реке Алдан нашли в Якутии После крушения лодки в Якутии нашли тело четвертого утонувшего

Москва13 июл Вести.В Якутии на реке Алдан нашли тело четвертого погибшего после крушения лодки, сообщает Служба спасения Республики Саха (Якутия).

Тело было найдено в 40 км ниже по течению от места опрокидывания лодки. Поисковую операцию вели с помощью гидролокатора бокового обзора уточняется в сообщении

Ранее сообщалось, что 9 июля в 25 километрах выше села Угоян перевернулась моторная лодка "Обь", на борту которой находились пять человек. Один человек смог выбраться самостоятельною Тела еще троих нашли спасатели.