Москва13 июлВести.В Якутии на реке Алдан нашли тело четвертого погибшего после крушения лодки, сообщает Служба спасения Республики Саха (Якутия).
Тело было найдено в 40 км ниже по течению от места опрокидывания лодки. Поисковую операцию вели с помощью гидролокатора бокового обзорауточняется в сообщении
Ранее сообщалось, что 9 июля в 25 километрах выше села Угоян перевернулась моторная лодка "Обь", на борту которой находились пять человек. Один человек смог выбраться самостоятельною Тела еще троих нашли спасатели.