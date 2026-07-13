В Якутии идут поиски еще одного пропавшего на реке Алдан

На реке Алдан в Якутии ищут еще одного пропавшего мужчину В Якутии идут поиски еще одного пропавшего на реке Алдан

Москва13 июл Вести.На реке Алдан в Якутии спасатели ищут еще одного пропавшего мужчину при затоплении лодки 9 июля, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, судоводитель с четырьмя пассажирами двигались на моторной лодке от поселка Хатыстыр до поселка Угоян. Из-за перегруза лодка затонула. Один пассажир смог выбраться на берег и сообщить о происшествии.

В настоящее время в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружено тело еще одного пассажира, проведен дополнительный осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается местонахождение еще одного мужчины отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследуется уголовное дело.