Лодка с людьми перевернулась на реке Амге в Якутии

Москва11 мая Вести.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего на реке Амге в Республике Саха (Якутия), где после столкновения лодки с деревом она перевернулась с людьми, сообщается в MAX-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что 8 мая вечером по реке Амге в 45 км от поселка Верхняя Амга Алданского района района следовала лодка, на ней находились два человека. Лодка столкнулась с затопленным деревом и перевернулась, два человека оказались в воде.

Пассажир самостоятельно выбрался на берег и сообщил о произошедшем. Местонахождение судоводителя не установлено, его поиски затруднены ледоходом в месте происшествия отмечается в сообщении

Проводится проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.