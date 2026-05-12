Москва12 маяВести.В Олекминском районе Якутии 7 человек, плывших на трех моторных лодках, оказались заблокированы льдами на реке Лена. Об этом сообщили в республиканской службе спасения.
12 мая в 5.20 (23.20 мск понедельника) поступила информация из Олекминского района с просьбой о помощи — 3 моторные лодки, на борту которых 7 человек, находятся во льдах на реке Лена между устьем реки Намана и селом Хоринцыговорится в сообщении
Кроме того, еще 4 человека в настоящее время находятся на острове Харыялах. Для эвакуации пострадавших из Ленска вылетит вертолет МЧС.