Москва11 маяВести.Из-за ледяного затора на реке Лене в двух поселках Якутии объявили эвакуацию. Об этом сообщила администрация Ленского района в MAX.
В зоне риска оказались поселки Пеледуй и Витим.
В связи с подъемом воды в реке Лена в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксированоговорится в сообщении администрации
В 7.12 по московскому времени на канале появилось сообщение о прорыве ледяного затора в Пеледуе. По имеющимся данным, уровень воды начал снижаться, но пока остается выше критического уровня.