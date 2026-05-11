В двух поселках Якутии начали эвакуацию из-за подъема уровня воды в реке Лене

Москва11 мая Вести.Из-за ледяного затора на реке Лене в двух поселках Якутии объявили эвакуацию. Об этом сообщила администрация Ленского района в MAX.

В зоне риска оказались поселки Пеледуй и Витим.

В связи с подъемом воды в реке Лена в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксировано говорится в сообщении администрации

В 7.12 по московскому времени на канале появилось сообщение о прорыве ледяного затора в Пеледуе. По имеющимся данным, уровень воды начал снижаться, но пока остается выше критического уровня.