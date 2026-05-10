На реке Лене в Якутии сохраняется затор, уровень воды растет На реках Ленского района Якутии растет уровень воды

Москва10 мая Вести.Гидросводку по рекам Ленского района Якутии передает администрация в MAX. По данным ЕДДС, 10 мая на 12.00 гидрологическая обстановка на реках Лена, Нюя, Пеледуй остается под контролем.

Уровень воды на Лене в Витиме достиг 750 см. За 4 часа он вырос на 105 см.

Ниже гидропоста сохраняется затор. До опасной отметки (950 см) остается 200 см говорится в сообщении

На реке Нюя зафиксированы разнонаправленные показатели. В урочище Комака уровень воды снизился на 8 см и составляет 682 см. В Орто-Нахаре наблюдается подъем до 715 см, ледоход среднего уровня. В Беченче вода поднялась до 706 см. В селе Иннялы на Пеледуе зафиксировано понижение уровня на 44 см - 674 см, небольшой ледоход.