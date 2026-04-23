Свыше 50 кварталов в Якутске остались без воды из-за аварии

Москва23 апр Вести.Утром в четверг в Якутске было ограничено водоснабжение из-за течи напорного канализационного трубопровода. Об этом сообщается на странице АО "Водоканал" во "ВКонтакте".

"С 5:45 до устранения — ремонтные работы АО "Водоканал", остановка водоузлов №2, №6 в связи с течью напорного канализационного трубопровода, ограничение водоснабжения", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, под отключение попали более 50 кварталов, а также городская больница, Центр экстренной медицинской помощи, Ледовый дворец и другие учреждения.