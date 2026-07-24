Без воды в Анадыри остались жилые дома, соцобъекты и резиденция губернатора

В Анадыри без воды остались жилые дома, соцобъекты и резиденция губернатора Без воды в Анадыри остались жилые дома, соцобъекты и резиденция губернатора

Москва24 июл Вести.В столице Чукотки в результате порыва труб без холодного водоснабжения остались десятки жилых домов, социальные объекты и ряд административных зданий, включая резиденцию губернатора. Об этом сообщила администрация городского округа Анадырь.

В связи с прорывом водопровода произведено внеплановое отключение холодной воды. Место прорыва обнаружено, бригада уже на месте говорится в Telegram-канале мэрии

В сообщении уточняется, что без водоснабжения оказались почти 100 многоквартирных домов на улицах Ленина, Тевлянто, Отке, Беринга и других, а также детские сады и другие соцучреждения.

Административные здания и социально значимые объекты: Аппарат Губернатора (Беринга, 20), Резиденция Губернатора (Беринга, 9В), Дума ЧАО (Отке, 29), УФСБ (Отке, 31), "Чукотэнерго" (Куркутского, 34), Морпорт (Ленина, 73), Налоговая (Энергетиков, 14), Соцфонд (Энергетиков, 16) и другие перечислили в администрации отключенные от водоснабжения учреждения

В мэрии заверили, что ремонтные работы ведутся в усиленном режиме.