Жители города в Астраханской области остались без воды из-за прорыва трубы Ахтубинск остался без воды из-за коммунальной аварии

Москва30 июл Вести.Ахтубинск Астраханской области остался без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, на месте работают коммунальщики, сообщил глава города Александр Сиваков в своих соцсетях.

По его данным, на трубопроводе были выявлены два прорыва. Аварийные бригады провели откачку воды, выемку грунта и подсыпку.

На данном этапе аварийная бригада проводит сварочные работы на трубе аварийного участка написал Сиваков

Он отметил, что для оперативного устранения аварии дополнительно вызван еще один сварщик, который уже приступил к работе.

Об окончании восстановительных работ глава города пообещал сообщить дополнительно.