Москва30 июлВести.Ахтубинск Астраханской области остался без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, на месте работают коммунальщики, сообщил глава города Александр Сиваков в своих соцсетях.
По его данным, на трубопроводе были выявлены два прорыва. Аварийные бригады провели откачку воды, выемку грунта и подсыпку.
На данном этапе аварийная бригада проводит сварочные работы на трубе аварийного участканаписал Сиваков
Он отметил, что для оперативного устранения аварии дополнительно вызван еще один сварщик, который уже приступил к работе.
Об окончании восстановительных работ глава города пообещал сообщить дополнительно.