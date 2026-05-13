Жители ставропольского Железноводска остались без воды из-за аварии Жители ставропольского Железноводска остались без воды из-за аварии

Москва13 мая Вести.Жители Железноводска Ставропольского края остались без водоснабжения в результате аварии на участке Кубанского водовода, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в мессенджере МАХ.

Сегодня вечером произошла авария на участке Кубанского водовода, который питает Железноводск. Сейчас ведется опорожнение системы, чтобы можно было начать ремонт… Администрации Железноводска вместе с Водоканалом - обеспечить подвоз воды написал Владимиров

Он также уточнил, что восстановительные работы планируется начать рано утром, и поручил министру ЖКХ края Александру Рябикину держать ход ремонта на контроле.

Ранее сообщалось, что 113 жителей Невинномысска остались без водоснабжения из-за аварии.