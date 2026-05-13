Москва13 мая Вести.Более 113 тысяч жителей Невинномысска в Ставропольском крае остались без воды в связи с аварией на фильтровальной станции, сообщил глава города Михаил Миненков в мессенджере МАХ.

По оперативной информации коммунальных служб, на фильтровальной станции АО "Водоканал" остановлена подача электроэнергии… В связи с этим подача воды временно приостановлена по всему городу отметил он

Миненков также уточнил, что причина отключения сейчас выясняется, о сроках восстановления водоснабжения он сообщит позже.