Москва13 маяВести.Фильтровальную станцию в Невинномысске, где из-за аварии была остановлена подача электроэнергии, подключили к резервной линии электроснабжения, специалисты начали запуск насосов, сообщил глава города Михаил Миненков в мессенджере МАХ.
Миненков также уточнил, что вода начнет поступать в дома жителей города в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что более 113 тысяч жителей ставропольского Невинномысска остались без воды из-за прекращения подачи электроэнергии на станцию.