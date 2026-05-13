Миненков: водоснабжение в Невинномысске восстановят в ближайшее время

Фильтровальная станция в Невинномысске подключена к резервной линии питания

Москва13 мая Вести.Фильтровальную станцию в Невинномысске, где из-за аварии была остановлена подача электроэнергии, подключили к резервной линии электроснабжения, специалисты начали запуск насосов, сообщил глава города Михаил Миненков в мессенджере МАХ.

Электроэнергия на фильтровальной станции АО "Водоканал" восстановлена с использованием резервной линии питания. Специалисты приступают к запуску насосов написал он

Миненков также уточнил, что вода начнет поступать в дома жителей города в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что более 113 тысяч жителей ставропольского Невинномысска остались без воды из-за прекращения подачи электроэнергии на станцию.