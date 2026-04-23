Работа водозабора в Энергодаре после удара ВСУ восстановлена

В Энергодаре после удара ВСУ восстановили работу водозабора Работа водозабора в Энергодаре после удара ВСУ восстановлена

Москва23 апр Вести.Авария на водозаборе, возникшая из-за удара Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре Энергодара, полностью устранена. Подача электроэнергии на "Тепловодоканал" восстановлена, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Благодаря слаженной, поистине героической работе наших специалистов авария на водозаборе устранена. В 5.30 мск восстановлена подача электроэнергии на "Тепловодоканал" говорится в сообщении

Сейчас, по данным горадминистрации, происходит поэтапный запуск оборудования, а также заполнение сетей.

Ранее мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов информировал, что украинские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Энергодара, в результате чего водозабор был обесточен, а водоснабжение прервано.