Больше 40,6 тыс. жителей Новороссийска из-за аварии остались без воды

Москва29 мая Вести.Больше 40 тысяч жителей Новороссийска сегодня остались без воды из-за аварии, сообщает городской "Водоканал".

Уточняется, что в 6.00 на улице Магистральной произошел прорыв на магистральном водоводе. Специалисты ищут место повреждения и будут вести работы по ликвидации аварийной ситуации.

На момент выполнения работ вода подаваться не будет в зоны водоснабжения № 3а,3б,6,7,8, 10,11,13,14,22,29,32. Численность населения 40624 человека говорится в публикации МУП "Водоканал города Новороссийска" в Telegram-канале

На время производства работ по заявкам населения будет организован подвоз воды автоцистернами.

Жителей заверили, что чрезвычайная ситуация не прогнозируется. Ориентировочное время окончания работ – до 16.00, уточнили в компании.