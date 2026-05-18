В Воронеже из-за аварии возникли перебои с подачей воды в более чем 3 500 домов МЧС: более 3 500 домов Воронежа остались без холодной воды из-за прорыва трубы

Москва18 мая Вести.Жители 280 многоквартирных и 3 450 частных домов в двух районах Воронежа остались без холодной воды в результате прорыва трубопровода, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В 23.05 17.05.2026 от дежурного ЕДДС г. о. г. Воронеж поступило сообщение о порыве трубопровода и отключении холодного водоснабжения по адресу: Коминтерновский район, г. о. г. Воронеж, ул. Беговая, д. 158. В зону отключения холодного водоснабжения в Коминтерновском и Советском районах г. Воронежа попало 280 многоквартирных жилых и 3 450 частных домов отметили в сообщении

Также в пресс-службе уточнили, что специалисты водоканала работают над устранением аварии. Подвоз и выдача технической воды будет организована к 08.00. Откроют и пункты выдачи питьевой воды.