Москва11 апрВести.В центре Орска Оренбургской области произошла авария на водоводе. В связи с этим центр города лишился холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации.
Инцидент произошел в районе школы №8.
20 домов в центре Орска остались без холодной воды. Произошла авария на чугунном водоводе диаметром 150 ммнаписано в Telegram
В результате произошедшего холодную воду отключили на время ремонтных работ. Приостановка водоснабжения затронула участок от проспекта Мира до улицы Станиславского.
Согласно планам, утечку намерены устранить до 20.00 местного времени (18.00 мск).