МЧС: в Вологде из-за аварии без холодной воды остались 440 домов на 30 улицах

Москва25 мая Вести.В Вологде в результате коммунальной аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались 440 домов на 30 улицах. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

В районе ул. Гагарина, 89 произошел прорыв на сетях ХВС.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем канале в MAX сообщил, что ориентировочное время ликвидации прорыва - до 2.00. "Дальше ремонтные работы на объекте", - уточнил он.