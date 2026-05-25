Москва25 маяВести.В Вологде в результате коммунальной аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались 440 домов на 30 улицах. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем канале в MAX сообщил, что ориентировочное время ликвидации прорыва - до 2.00. "Дальше ремонтные работы на объекте", - уточнил он.