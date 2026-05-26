Жестянников: аварийные работы на водопроводе в Вологде завершены

В Вологде завершили аварийные работы на водопроводе

Москва26 мая Вести.Аварийные бригады завершили сварочные работы на водопроводе в Вологде, вода скоро поступит в дома, сообщил глава города Сергей Жестянников в мессенджере МАХ.

Сварочные работы на водопроводе на улице Гагарина завершены в 21.25. Специалисты начали наполнение системы водоснабжения написал Жестянников

Он уточнил, что на заполнение системы потребуется порядка трех часов, после чего вода поступит в дома.

Накануне в результате коммунальной аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались 440 домов на 30 улицах Вологды. В районе ул. Гагарина, 89 произошел прорыв на сетях ХВС.