Москва26 маяВести.Аварийные бригады завершили сварочные работы на водопроводе в Вологде, вода скоро поступит в дома, сообщил глава города Сергей Жестянников в мессенджере МАХ.
Сварочные работы на водопроводе на улице Гагарина завершены в 21.25. Специалисты начали наполнение системы водоснабжениянаписал Жестянников
Он уточнил, что на заполнение системы потребуется порядка трех часов, после чего вода поступит в дома.
Накануне в результате коммунальной аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались 440 домов на 30 улицах Вологды. В районе ул. Гагарина, 89 произошел прорыв на сетях ХВС.