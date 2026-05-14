Москва14 маяВести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о завершении аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в Железноводске.
По его словам, в настоящий момент начато наполнение системы водой.
Ремонт проводился дольше запланированного. Это связано с тем, что повреждение оказалось расположено в нижней части трубы и потребовало дополнительного времени для устранения авариисказано в сообщении
Восстановление штатного режима подачи воды планируется вечером 14 мая.
Подвоз воды будет организован до полного восстановления работы системы.