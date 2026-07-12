Семь городов в ДНР остались без воды после гидроудара

Жители семи городов в ДНР остались без воды после гидроудара Семь городов в ДНР остались без воды после гидроудара

Москва12 июл Вести.В воскресенье, 12 июля, водоснабжение жителей семи городов ДНР временно приостановлено, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Речь идет о городах Енакиево, Углегорск, Дебальцево, Юнокоммунаровск, Ждановка, Кировское и Шахтерск.

В результате аварийного отключения электроэнергии на фильтровальных станциях произошел гидроудар, который привел к порыву на магистральном водоводе сказано в публикации

В настоящее время на месте повреждения ведутся ремонтно-восстановительные работы.

В сообщении подчеркивается, что для скорейшего устранения аварии мобилизованы все необходимые силы и спецтехника. Подача воды в дома потребителей начнется поэтапно по мере заполнения сети.

Начисления на время проведения ремонтных работ производиться не будут.