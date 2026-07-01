В Кисловодске ликвидируют последствия аварии на коллекторе

В Кисловодске устраняют аварию, оставившую без водоснабжения свыше 10 санаториев В Кисловодске ликвидируют последствия аварии на коллекторе

Москва1 июл Вести.В городе Кисловодске Ставропольского края продолжаются работы по устранению аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщает мэр Евгений Моисеев.

В связи с этим ограничение подачи воды продлится до полного устранения аварии.

Ориентировочное время окончания работ – до 18.00 написал он в своем канале в MAX

Авария привела к прекращению подачи воды на 17 городских улицах. Без нее остались 11 местных санаториев.

Планируется организация подвоза воды автоцистерной. Он будет осуществляться по заявкам.