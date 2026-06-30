Около 10 домов подтопило в Кисловодске из-за засора центрального коллектора Глава Кисловодска сообщил о подтоплении домов из-за засора коллектора

Москва30 июн Вести.Из-за засора центрального канализационного коллектора в Кисловодстве подтопило около 10 домовладений, сообщил в своем MAX-канале глава города Евгений Моисеев.

Он находится на месте проведения работ и лично контролирует ход аварийно-восстановительных мероприятий.

На улице Тюленева произошло засорение участка центрального канализационного коллектора, в результате чего были подтоплены предварительно 10 домовладений написал градоначальник

По его словам, на месте аварии работают специалисты городского водоканала и профильные сотрудники администрации. В ликвидации последствий задействованы три единицы спецтехники и 15 сотрудников предприятия.