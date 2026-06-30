После подтоплений в Свердловской области идет ликвидация последствий В Свердловской области ликвидируют последствия сильного подтопления

Москва30 июн Вести.Из-за сильных дождей в Свердловской области поднялся уровень воды в реках Заставка и Петрушиха - началось подтопление частных домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

От стихии пострадали 83 жилых дома и 593 приусадебных участка в Нижнесергинском МР, МО Первоуральск, Горноуральском ГО и г. Нижний Тагил говорится в сообщении

Спасатели МЧС помогают жителям: откачивают воду, расчищают русло рек, эвакуируют людей. В Нижних Серьгах спасатели вывезли из затопленного дома женщину, которой сложно передвигаться самостоятельно. Сейчас в пункте временного размещения живут 9 человек, среди них — 2 ребенка.

Под водой остаются 12 частных домов и 54 придомовые территории. В селе Николаево‑Павловское (Горноуральский округ) затоплены 40 домов и больше 480 участков. В Нижнем Тагиле под угрозой — 350 садовых участков в трех садовых товариществах.

В поселке Билимбай недалеко от Первоуральска людей эвакуировать не пришлось. Там специалисты следят за обстановкой, обходят дома и рассказывают жителям, что делать, если ситуация ухудшится. Также продолжают расчищать русло реки Петрушиха.

На борьбу с последствиями паводка вышли больше 100 человек и задействовано 25 единиц техники.

При этом в Свердловской области по‑прежнему действует штормовое предупреждение. Местами ожидаются дожди, ливни и ветер до 18 метров в секунду.