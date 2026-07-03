В Свердловской области остаются подтопленными 269 частных и 58 дачных домов

В Свердловской области за сутки от воды освободились 90 частных домов В Свердловской области остаются подтопленными 269 частных и 58 дачных домов

Москва3 июл Вести.На подтопленных после обильных осадков территориях в Свердловской области остаются подтопленными 269 частных жилых, 58 дачных домов, а также 2644 приусадебных участка в 20 муниципальных образованиях. Информация опубликована в MAX ГУ МСЧ РФ по региону.

За сутки от воды освободились 90 частных жилых домов и 632 приусадебных участка говорится в сообщении

Из затопленных жилых домов были эвакуированы 290 человек, пятеро находятся в пунктах временного размещения находятся 5 человек. Остальные жители размещены у родственников и знакомых.

Оперативные группы МЧС РФ продолжают работу в подтопленных районах, оказывают адресную помощь, вывозят людей, обходят дворы и информируют граждан. Организован подвоз питьевой воды.

Для мониторинга и оперативного реагирования используются беспилотные воздушные суда. Продолжается расчистка русел рек с применением инженерной техники. В ряде муниципалитетов при помощи мотопомп идет откачка воды.

К ликвидации последствий дождевого паводка и оказанию помощи населению привлекли более 360 человек и 94 единицы техники.