На Урале паводок ограничил транспортное сообщение с 17 населенными пунктами

Из-за ливней на Урале 17 населенных пунктов оказались отрезаны от дорог На Урале паводок ограничил транспортное сообщение с 17 населенными пунктами

Москва29 июн Вести.В Свердловской области временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами из-за подтопления низководных мостов в результате дождевого паводка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что по поручению губернатора Дениса Паслера главы муниципалитетов и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, а на гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное наблюдение.

По состоянию на 29 июня на территории Свердловской области затоплено 7 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами. Также подтоплен 1 участок автомобильной дороги говорится в сообщении

В этих населенных пунктах созданы запасы продуктов питания, медикаментов, а также работает стационарная телефонная связь.

Последствия дождевого паводка зафиксированы в поселке Подгарничный, Байкаловском районе, Туринском муниципальном образовании, Слободо-Туринском районе, Бисертском городском округе, в селе Николо-Павловское, Нижних Сергах и поселке Доломитовый.

На случай ухудшения ситуации организованы пункты временного размещения. Также на места стянута техника, добавили в правительстве.