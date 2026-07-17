В Свердловской области режим ЧС действует в девяти муниципальных образованиях В Свердловской области режим ЧС из-за паводка введен в девяти муниципалитетах

Москва17 июл Вести.В Свердловской области режим чрезвычайной ситуации введен в девяти муниципальных образованиях, передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.

На утро 17 июля режим ЧС введен в девяти муниципальных образованиях: Кушвинский МО, Горноуральский, Ирбитский, Талицкий, Первоуральск, Староуткинск, город Ирбит, Нижнесергинский и Камышловский районы приводится сообщение ведомства

За последние сутки вода пришла еще в 154 жилых дома, всего их число достигло 439. С 21 населенным пунктом ограничено автомобильное сообщение. Развернуты пункты временного размещения, на водных объектах функционируют гидропосты.

Среди населенных пунктов, где был введен режим ЧС, – город Ирбит. Как ранее рассказал глава округа Николай Юдин, паводок там превысил максимальные значения прошлых лет. При этом, по последним данным, вода находится на отметке в 842 сантиметра, что на 3 сантиметра ниже, чем 12 часов назад.