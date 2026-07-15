Паводок в свердловском Ирбите превысил максимальные значения прошлых лет

Власти Ирбита рассказали о рекордном за последние годы паводке Паводок в свердловском Ирбите превысил максимальные значения прошлых лет

Москва15 июл Вести.Паводок в Ирбите Свердловской области превысил максимальные значения прошлых лет, уровень воды достиг 805 сантиметров. Об этом заявил глава городского округа Николай Юдин.

По информации гидропоста УГМС, уровень воды в реке достиг отметки 805 сантиметров, что превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые были зафиксированы в Ирбите написал мэр на своей странице во "ВКонтакте"

Согласно последним данным, вода пришла в 165 домов и дач, где живет 335 человек. Всего подтопления зарегистрированы по 226 адресам.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Из образовательного центра под Ирбитом эвакуировали почти 400 человек, еще более 30 вывезли из санатория "Белая горка".

Специалисты регулярно патрулируют территорию, для людей развернуты пункты временного размещения.