Москва13 июлВести.В Свердловской области произошла экстренная эвакуация отдыхающих в социально-реабилитационном центре "Белая горка". Об этом рассказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.
Он отметил, что паводковая обстановка сказалась на состоянии дороги, ведущей в деревню Симоново.
В экстренном порядке эвакуировали отдыхающих из социально-реабилитационного центра "Белая горка"написал Никифоров на своей странице во "ВКонтакте"
Также он отметил, что вода продолжает прибывать в населенные пункты. В частности, началась эвакуация жителей поселка Зайково. Для них организован ПВР.
Зафиксированы нарушения транспортного сообщения с деревнями Молоковой, Якшиной, Булановой и Шмаковой, заключил он.