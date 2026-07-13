В социально-реабилитационном центре на Урале произошла эвакуация из-за паводка

На Урале эвакуировали отдыхающих социально-реабилитационного центра В социально-реабилитационном центре на Урале произошла эвакуация из-за паводка

Москва13 июл Вести.В Свердловской области произошла экстренная эвакуация отдыхающих в социально-реабилитационном центре "Белая горка". Об этом рассказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

Он отметил, что паводковая обстановка сказалась на состоянии дороги, ведущей в деревню Симоново.

В экстренном порядке эвакуировали отдыхающих из социально-реабилитационного центра "Белая горка" написал Никифоров на своей странице во "ВКонтакте"

Также он отметил, что вода продолжает прибывать в населенные пункты. В частности, началась эвакуация жителей поселка Зайково. Для них организован ПВР.

Зафиксированы нарушения транспортного сообщения с деревнями Молоковой, Якшиной, Булановой и Шмаковой, заключил он.