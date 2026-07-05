В уральском Билимбае продолжается откачка воды с подтопленных паводком участков В уральском поселке Билимбае осушают подтопленные паводком участки

Москва5 июл Вести.В поселке Билимбай Свердловской области, входящем в городской округ Первоуральск, продолжаются работы по откачке воды. Подробности сообщает администрация округа. При работах используется мотопомпа, уточняется в сообщении.

Объем работ значителен, поэтому откачка ведется поэтапно - это позволяет качественно осушать подтопленные участки говорится в сообщении

Комиссия по обследованию домовладений, пострадавших в результате подтопления, ведет подворовый обход и фиксируют все сведения. Жители самостоятельно обращаются за помощью. При этом граждан попросили фотографировать все повреждения и последствия дождевого паводка, чтобы ускорить процесс оформления заявлений.

Ситуация полностью контролируется.

Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного сильными дождями, в Первоуральске введен режим чрезвычайной ситуации.