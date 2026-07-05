Москва5 июлВести.В поселке Билимбай Свердловской области, входящем в городской округ Первоуральск, продолжаются работы по откачке воды. Подробности сообщает администрация округа. При работах используется мотопомпа, уточняется в сообщении.
Объем работ значителен, поэтому откачка ведется поэтапно - это позволяет качественно осушать подтопленные участкиговорится в сообщении
Комиссия по обследованию домовладений, пострадавших в результате подтопления, ведет подворовый обход и фиксируют все сведения. Жители самостоятельно обращаются за помощью. При этом граждан попросили фотографировать все повреждения и последствия дождевого паводка, чтобы ускорить процесс оформления заявлений.
Ситуация полностью контролируется.
Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного сильными дождями, в Первоуральске введен режим чрезвычайной ситуации.