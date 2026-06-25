"Никого не бросим": губернатор Солнцев встретился с пострадавшими от паводка Губернатор Солнцев: в Бугуруслане восстановили электричество и водоснабжение

Москва25 июн Вести.В Оренбургской области продолжают устранять последствия паводка, электричеством, газом и водой уже обеспечены все дома, рассказал губернатор региона Евгений Солнцев в интервью ИС "Вести".

Более двух суток в Бугуруслане действует режим ЧС из-за наводнения. По последним данным, в зоне подтоплений остаются более 100 частных домов, и несколько сотен приусадебных участков. Из-за ливней повреждена система водоснабжения, перебои с электроэнергией. В город, который столкнулся с беспрецедентным ударом погодной стихии, приехал губернатор.

Из того, что радует: электричество везде есть, газ есть, вода запущена, остались вопросы, связанные с канализацией, думаю, мы их тоже доработаем. Работы много, но будем помогать людям, никого не бросим отметил Солнцев

Вода уходит из домов и в них заходят комиссии по определению нанесенного ущерба. Они будут состоять сразу из нескольких специалистов министерства социального развития и строительства.

Также сейчас важно укрепить берега реки Турханки, за считанные часы превратившейся из ручья в бурный поток. Тем временем домовладельцы уже приступили к просушке домов для подготовки к последующему ремонту.