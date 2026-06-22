В Бугуруслане из-за подтоплений эвакуированы 32 человека, введен режим ЧС В Бугуруслане введен режим ЧС из-за подтоплений жилых домов

Москва22 июн Вести.В городе Бугурслан, а также в Асекеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах Оренбургской области, по оперативным данным, подтоплено 106 жилых домов. Из зоны подтопления эвакуированы 32 человека, в том числе пятеро детей, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

В Бугуруслане введен режим "Чрезвычайная ситуация" указывается в публикации

На место подтопления для мониторинга обстановки направлена группа применения беспилотников и оперативная группа Главного управления МЧС по Оренбургской области.

Региональный главк чрезвычайного ведомства переведен в режим повышенной готовности.