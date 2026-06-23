В Оренбургской области ситуация с подтоплениями начала стабилизироваться

В подтопленном Бугуруслане остановился приток воды В Оренбургской области ситуация с подтоплениями начала стабилизироваться

Москва23 июн Вести.Дождь в Бугуруслане Оренбургской области пошел на спад, в результате чего приток воды в водоемах остановился. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в мессенджере MAX.

Ранее стало известно, что впервые за 26 лет обильные ливни вызвали в Оренбуржье значительные подтопления в населенных пунктах. Так, в реке Большой Кинель за ночь вода прибыла на более чем два метра.

Ситуация в Бугуруслане начала стабилизироваться <…> Сегодня из областного центра для организационный работы и оказания помощи в Бугуруслан направятся волонтеры. Коммунальные службы осуществляют работы в усиленном режиме отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в регионе оказались подтоплены 106 жилых домов, были эвакуированы 32 человека.