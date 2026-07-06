МЧС: паводковая обстановка на реке Бурея в Хабаровском крае стабилизировалась

Стабилизировалась паводковая ситуация на реке Бурея в Хабаровском крае МЧС: паводковая обстановка на реке Бурея в Хабаровском крае стабилизировалась

Москва6 июл Вести.Паводковая обстановка в населенном пункте Ургал Хабаровского края стабилизировалась, уровень реки Бурея опустился на 53 см, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

На утро 6 июля уровень реки опустился на 53 см и составил 675 см (при уровне неблагоприятного явления – 850 см, опасного явления – 1100 см) отмечается в сообщении

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС региона круглосуточно ведется уточнение оперативной обстановки. Жителей и гостей края призывают соблюдать меры безопасности в период прохождения паводка, а туристам, рыбакам рекомендовано отказаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки.