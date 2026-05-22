Из-за подтопления на дороге в Джидинском районе Бурятии ограничили движение

Москва22 мая Вести.В Бурятии в Джидинском районе на участке дороги "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" из-за паводка ограничили движение автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

На региональной дороге "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" ограничено движение для легкового транспорта... Введен режим повышенной готовности. Готовим технику, посты с сотрудниками ГИБДД говорится в сообщении

По словам представителей администрации, уровень воды в реке Джида сейчас составляет 591 сантиметр, но ситуация меняется каждый час.

Ранее в республике прогнозировали дожди, грозы и град, а также усиление ветра до 24 метров в секунду.